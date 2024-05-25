Коробейник Марфа Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти16.12.1836 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Коробейник Стефанида Алексеевна
Отец ребёнка: Ступак (Коробейник) Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
25.07.1825 ст.
Дочь: Коробейник Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Ступак (Коробейник) Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Коробейник Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Ступак (Коробейник) Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
31.07.1836 ст.
Сын: Коробейник Евдоким Алексеевич
Отец ребёнка: Ступак (Коробейник) Алексей Фёдорович
Смерть
16.12.1836 ст.
От чахотки