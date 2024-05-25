Коробейник Марфа Игнатьевна 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробейник Марфа Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

16.12.1836 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступак (Коробейник) Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Коробейник Стефанида Алексеевна

Отец ребёнка: Ступак (Коробейник) Алексей Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.07.1825 ст.

Дочь: Коробейник Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Ступак (Коробейник) Алексей Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Коробейник Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Ступак (Коробейник) Алексей Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.07.1836 ст.

Сын: Коробейник Евдоким Алексеевич

Отец ребёнка: Ступак (Коробейник) Алексей Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Смерть
16.12.1836 ст.
Криски, Чернігівська область
От чахотки

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