Ступак (Коробейник) Алексей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Ступак Фёдор Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Коробейник Стефанида Алексеевна
Мать ребёнка: Коробейник Марфа Игнатьевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Коробейник Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Коробейник Марфа Игнатьевна
Рождение ребёнка
31.07.1836 ст.
Сын: Коробейник Евдоким Алексеевич
Мать ребёнка: Коробейник Марфа Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно