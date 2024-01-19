Ступак (Коробейник) Алексей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступак (Коробейник) Алексей Фёдорович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Ступак Фёдор Васильевич

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Коробейник Стефанида Алексеевна

Мать ребёнка: Коробейник Марфа Игнатьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Коробейник Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Коробейник Марфа Игнатьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.07.1836 ст.

Сын: Коробейник Евдоким Алексеевич

Мать ребёнка: Коробейник Марфа Игнатьевна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробейник Марфа Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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