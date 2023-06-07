Самсонова-Хаустова Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонова-Хаустова Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хаустов Николай Григорьевич

Мать: Хаустова- Валентина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тенигина- Емельянова Людмила Вячеславовна

Отец ребёнка: Самсонов Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самсонова Ксения

Отец ребёнка: Самсонов Анатолий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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