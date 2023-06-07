Самсонов Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самсонов Алексей
Мать: Самсонова- Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тенигина- Емельянова Людмила Вячеславовна
Мать ребёнка: Самсонова-Хаустова Анастасия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самсонова Ксения
Мать ребёнка: Самсонова-Хаустова Анастасия Николаевна