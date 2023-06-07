Самсонов Анатолий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонов Анатолий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самсонов Алексей

Мать: Самсонова- Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тенигина- Емельянова Людмила Вячеславовна

Мать ребёнка: Самсонова-Хаустова Анастасия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсонова-Хаустова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самсонова Ксения

Мать ребёнка: Самсонова-Хаустова Анастасия Николаевна