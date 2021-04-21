Марина Трофимова
женский, родилась Около 1719
умерла Около 1770, Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Супруги
Григорий МинаевОколо 1716 г.р.
Дети
Евсей ГригорьевОколо 1744 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Минаев
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Евсей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Минаев
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1770
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область