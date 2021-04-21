Марина Трофимова Около 1719 — найти родственников по фамилии на Familio

Марина Трофимова

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась Около 1719

умерла Около 1770, Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Супруги
Григорий МинаевОколо 1716 г.р.
Дети
Евсей ГригорьевОколо 1744 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Минаев

Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Евсей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Минаев

Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Смерть
Около 1770
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.