Григорий Минаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Евсей Григорьев
Мать ребёнка: Марина Трофимова
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Трофимова
Смерть
Неизвестно