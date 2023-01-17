Григорий Минаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Минаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1719 г.р.

Дети

Около 1744 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Евсей Григорьев

Мать ребёнка: Марина Трофимова

Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Трофимова

Смерть
Неизвестно
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