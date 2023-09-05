Кунин Илларион Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835 или 1841
Дата смерти06.08.1869
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 или 1841
Отец: Кунин Андрей Михеевич
Бракосочетание
04.11.1859
Рождение ребёнка
04.10.1860
Дочь: Кунина Параскева Илларионовна
Мать ребёнка: Шебордаева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
16.10.1861
Сын: Кунин Андрей Илларионович
Мать ребёнка: Шебордаева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
08.09.1863
Дочь: Кунина Анна Илларионовна
Мать ребёнка: Шебордаева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
18.02.1867
Мать ребёнка: Шебордаева Анна Федоровна
Событие это внесено по распоряжению Епархиального начальства от 24.09.1887.
Смерть
06.08.1869