Кунин Илларион Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКунин Илларион Андреевич

Кунин Илларион Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835 или 1841

Дата смерти

06.08.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 или 1841

Отец: Кунин Андрей Михеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1859

Жена: Шебордаева Анна Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.10.1860

Дочь: Кунина Параскева Илларионовна

Мать ребёнка: Шебордаева Анна Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.10.1861

Сын: Кунин Андрей Илларионович

Мать ребёнка: Шебордаева Анна Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.09.1863

Дочь: Кунина Анна Илларионовна

Мать ребёнка: Шебордаева Анна Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.02.1867

Сын: Кунин Лев Илларионович

Мать ребёнка: Шебордаева Анна Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Событие это внесено по распоряжению Епархиального начальства от 24.09.1887.
Смерть
06.08.1869
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close