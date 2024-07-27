Анастасия Миронова 1765 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Анастасия Миронова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1765 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Николай Осипов1755 ст. г.р.
Дети
Емельян Николаев1785 г.р.
Семён Николаев1792 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Осипов

Рождение ребёнка
1785

Сын: Емельян Николаев

Отец ребёнка: Николай Осипов

Старое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Семён Николаев

Отец ребёнка: Николай Осипов

Старое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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