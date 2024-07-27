Анастасия Миронова
женский, родилась 1765 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Николай Осипов1755 ст. г.р.
Дети
Емельян Николаев1785 г.р.
Семён Николаев1792 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Осипов
Рождение ребёнка
1785
Сын: Емельян Николаев
Отец ребёнка: Николай Осипов
Старое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Семён Николаев
Отец ребёнка: Николай Осипов
Старое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно