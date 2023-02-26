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Агафия Алексеева

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Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Алексей Андреев

Мать: Агрипина Павлова

д.Холмы
Бракосочетание
24.10.1799

Муж: Ермолай Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.10.1800

Дочь: Параскева Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Иванов

д.Холмы
Рождение ребёнка
04.12.1802

Сын: Иван Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Иванов

д.Холмы
Смерть
Неизвестно
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