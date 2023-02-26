Агафия Алексеева
Место рожденияд.Холмы
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: Алексей Андреев
Мать: Агрипина Павлова
д.Холмы
Бракосочетание
24.10.1799
Муж: Ермолай Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.10.1800
Дочь: Параскева Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Иванов
д.Холмы
Рождение ребёнка
04.12.1802
Сын: Иван Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Иванов
д.Холмы
Смерть
Неизвестно