Куртекова (Саксина) Матрёна (Матрона) Федотовна
Место рождения
Дата рождения01.11.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1873 ст.
Рождение ребёнка
12.03.1907 ст.
Сын: Куртеков Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Куртеков Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куртеков Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куртеков Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно