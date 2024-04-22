Куртекова (Саксина) Матрёна (Матрона) Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куртекова (Саксина) Матрёна (Матрона) Федотовна

Место рождения

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

01.11.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1873 ст.

Отец: Саксин Федот Дмитриевич

Мать: Саксина Палагия (Прасковья) Гавриловна

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.03.1907 ст.

Сын: Куртеков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Куртеков Николай Павлович

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай (младший сын)

Отец ребёнка: Куртеков Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврила (старший сын)

Отец ребёнка: Куртеков Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куртеков Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
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