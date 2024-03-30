Куртеков Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куртеков Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1907 ст.

Сын: Куртеков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Куртекова Матрёна Федотовна

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай (младший сын)

Мать ребёнка: Куртекова Матрёна Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврила (старший сын)

Мать ребёнка: Куртекова Матрёна Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куртекова Матрёна Федотовна

Смерть
Неизвестно
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