Куртеков Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение ребёнка
12.03.1907 ст.
Сын: Куртеков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Куртекова Матрёна Федотовна
Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Куртекова Матрёна Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Куртекова Матрёна Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно