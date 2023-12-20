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Кошин Семён Алексеевич

Место рождения

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

01.09.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1877 ст.

Отец: Кошин Алексей Сергеевич

Мать: Кошина Ефимия Фёдоровна

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
06.02.1900 ст.

Жена: Кошина Мария Никитична

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.02.1901 ст.

Сын: Кошин Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Кошина Мария Никитична

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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