Кошин Семён Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1877 ст.
Отец: Кошин Алексей Сергеевич
Мать: Кошина Ефимия Фёдоровна
Бракосочетание
06.02.1900 ст.
Жена: Кошина Мария Никитична
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.02.1901 ст.
Сын: Кошин Пётр Семёнович
Мать ребёнка: Кошина Мария Никитична
Смерть
Неизвестно