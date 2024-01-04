Кошина Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошина Мария Никитична

Место рождения

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

25.08.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1878 ст.

Отец: Кошин Никита Герасимович

Мать: Кошина Анна Ивановна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
06.02.1900 ст.

Муж: Кошин Семён Алексеевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.02.1901 ст.

Сын: Кошин Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Кошин Семён Алексеевич

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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