Кошина Мария Никитична
Место рождения
Дата рождения25.08.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1878 ст.
Отец: Кошин Никита Герасимович
Мать: Кошина Анна Ивановна
Бракосочетание
06.02.1900 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.02.1901 ст.
Сын: Кошин Пётр Семёнович
Отец ребёнка: Кошин Семён Алексеевич
Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно