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Дарья Ивановна

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Место рождения

Березовец, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовец, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
В Метрической книге указано, что Дарья из деревни Курово, погоста Архангельского, что на Чёрном ручье (на деле это место рождения её первого мужа и там она венчалась с первым мужем) Точное место рожд... Показать все
Бракосочетание
08.01.1839 ст.

Муж: Иванов Константин

Курово, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
12.05.1846

Муж: Емельян Нестерович

Павловское, Мышкинский уезд, Ярославская губерния
Это второй брак для Емельяна и Дарьи. Первая жена Емельяна - Стефанида Николаева - умерла от простуды 25.02.1846. Поручители по жениху из села Павловское: Конон Иванов и Иван Яковлев. По невесте из ... Показать все
Рождение ребёнка
05.02.1847 ст.

Дочь: Агафья Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Нестерович

Павловское, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1848 ст.

Сын: Андрей Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Нестерович

Павловское, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.07.1850

Дочь: Марина Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Нестерович

Павловское, Мышкинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
03.09.1853

Дочь: Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Нестерович

Павловское, Мышкинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1856 ст.

Дочь: Дарья Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Нестерович

Павловское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Восприемница солдатка села Павловского Домна Стефанова
Рождение ребёнка
20.11.1858

Сын: Григорий Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Нестерович

Павловское, Мышкинский уезд, Ярославская губерния
Смерть
Неизвестно
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