Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
В Метрической книге указано, что Дарья из деревни Курово, погоста Архангельского, что на Чёрном ручье (на деле это место рождения её первого мужа и там она венчалась с первым мужем) Точное место рожд... Показать все
Бракосочетание
08.01.1839 ст.
Муж: Иванов Константин
Курово, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
12.05.1846
Муж: Емельян Нестерович
Это второй брак для Емельяна и Дарьи. Первая жена Емельяна - Стефанида Николаева - умерла от простуды 25.02.1846. Поручители по жениху из села Павловское: Конон Иванов и Иван Яковлев. По невесте из ... Показать все
Рождение ребёнка
05.02.1847 ст.
Дочь: Агафья Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Нестерович
Рождение ребёнка
11.10.1848 ст.
Сын: Андрей Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Нестерович
Рождение ребёнка
17.07.1850
Дочь: Марина Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Нестерович
Рождение ребёнка
03.09.1853
Дочь: Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Нестерович
Рождение ребёнка
14.03.1856 ст.
Дочь: Дарья Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Нестерович
Павловское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Восприемница солдатка села Павловского Домна Стефанова
Рождение ребёнка
20.11.1858
Сын: Григорий Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Нестерович
Смерть
Неизвестно