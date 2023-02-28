Емельян Нестерович
Место рождения
Дата рождения18.07.1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1818 ст.
Отец: Нестер Флорович
Мать: Анна Константиновна
Бракосочетание
12.05.1846
Жена: Дарья Ивановна
Это второй брак для Емельяна и Дарьи. Первая жена Емельяна - Стефанида Николаева - умерла от простуды 25.02.1846. Поручители по жениху из села Павловское: Конон Иванов и Иван Яковлев. По невесте из ... Показать все
Рождение ребёнка
05.02.1847 ст.
Дочь: Агафья Емельяновна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
11.10.1848 ст.
Сын: Андрей Емельянович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
17.07.1850
Дочь: Марина Емельяновна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
03.09.1853
Дочь: Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
14.03.1856 ст.
Дочь: Дарья Емельяновна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Павловское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Восприемница солдатка села Павловского Домна Стефанова
Рождение ребёнка
20.11.1858
Сын: Григорий Емельянович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно