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Емельян Нестерович

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Место рождения

Павловское, Мышкинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

18.07.1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1818 ст.

Отец: Нестер Флорович

Мать: Анна Константиновна

Павловское, Мышкинский уезд, Ярославская губерния
Бракосочетание
12.05.1846

Жена: Дарья Ивановна

Павловское, Мышкинский уезд, Ярославская губерния
Это второй брак для Емельяна и Дарьи. Первая жена Емельяна - Стефанида Николаева - умерла от простуды 25.02.1846. Поручители по жениху из села Павловское: Конон Иванов и Иван Яковлев. По невесте из ... Показать все
Рождение ребёнка
05.02.1847 ст.

Дочь: Агафья Емельяновна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Павловское, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1848 ст.

Сын: Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Павловское, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.07.1850

Дочь: Марина Емельяновна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Павловское, Мышкинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
03.09.1853

Дочь: Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Павловское, Мышкинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1856 ст.

Дочь: Дарья Емельяновна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Павловское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Восприемница солдатка села Павловского Домна Стефанова
Рождение ребёнка
20.11.1858

Сын: Григорий Емельянович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Павловское, Мышкинский уезд, Ярославская губерния
Смерть
Неизвестно
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