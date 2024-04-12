Мухина (Бабкина) Пелагея Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Бабкина) Пелагея Ильина

Место рождения

Ростокино, Ростокинская волость, Московский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1877 г.р.

Дети

1901 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1908 г.р.
Скрыто настройками приватности
1912 г.р.

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростокино, Ростокинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
01.11.1898 ст.

Муж: Мухин Михаил Федоров

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1901 ст.

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Мухин Михаил Федоров

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1903 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухин Михаил Федоров

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1906 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухин Михаил Федоров

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1908 ст.

Сын: Мухин Константин Михайлов

Отец ребёнка: Мухин Михаил Федоров

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухин Михаил Федоров

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1912

Сын: Мухин Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Мухин Михаил Федоров

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1915 ст.

Дочь: Зинаида Михайлова

Отец ребёнка: Мухин Михаил Федоров

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно
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