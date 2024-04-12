Мухина (Бабкина) Пелагея Ильина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
01.11.1898 ст.
Муж: Мухин Михаил Федоров
Рождение ребёнка
04.01.1901 ст.
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Мухин Михаил Федоров
Рождение ребёнка
06.03.1903 ст.
Рождение ребёнка
25.03.1906 ст.
Рождение ребёнка
17.05.1908 ст.
Сын: Мухин Константин Михайлов
Отец ребёнка: Мухин Михаил Федоров
Рождение ребёнка
20.08.1910
Рождение ребёнка
02.04.1912
Отец ребёнка: Мухин Михаил Федоров
Рождение ребёнка
10.10.1915 ст.
Дочь: Зинаида Михайлова
Отец ребёнка: Мухин Михаил Федоров
Смерть
Неизвестно