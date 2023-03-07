Параскева Ильина
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти12.06.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.05.1848
Муж: Юда Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Смерть
12.06.1880
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище