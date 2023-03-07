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Параскева Ильина

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

12.06.1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.05.1848

Муж: Юда Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Смерть
12.06.1880
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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