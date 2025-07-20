Савельев (Корягина) Екатерина
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Савельев (Савельев) АлександрНеизвестно г.р.
Дети
Леонид СавельевНеизвестно г.р.
Савельев (Савельев) АнатолийНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонид Савельев
Отец ребёнка: Савельев (Савельев) Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев (Савельев) Анатолий
Отец ребёнка: Савельев (Савельев) Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно