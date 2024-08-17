Афонасьев Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1822
Отец: Петр Афонасьевич
Мать: Евдокия Леонтьевна
ГАСО, рев1834, 73об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-133л
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Афанасьева (Росихина) Елена Федоровна
ГАСО, 179-1-213-132об
Рождение ребёнка
1851
Сын: Афонасьев Никон Андреевич
Мать ребёнка: Афанасьева (Росихина) Елена Федоровна
ГАСО, 179-1-213-132об
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Афанасьева) Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Афанасьева (Росихина) Елена Федоровна
ГАСО, 179-1-213-133л
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Афонасьева) Пелагия Андреевна
Мать ребёнка: Афанасьева (Росихина) Елена Федоровна
ГАСО, 179-1-213-133л
Рождение ребёнка
?.12.1857
Сын: Афонасьев Лазарь Андреевич
Мать ребёнка: Афанасьева (Росихина) Елена Федоровна
ГАСО, 179-1-213-132об
Смерть
Неизвестно