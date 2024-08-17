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Афонасьев Андрей Петрович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Петр Афонасьевич

Мать: Евдокия Леонтьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 73об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева (Росихина) Елена Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-133л
Рождение ребёнка
1849

Сын: Афонасьев Осип Андреевич

Мать ребёнка: Афанасьева (Росихина) Елена Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-132об
Рождение ребёнка
1851

Сын: Афонасьев Никон Андреевич

Мать ребёнка: Афанасьева (Росихина) Елена Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-132об
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Афанасьева) Матрена Андреевна

Мать ребёнка: Афанасьева (Росихина) Елена Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-133л
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Афонасьева) Пелагия Андреевна

Мать ребёнка: Афанасьева (Росихина) Елена Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-133л
Рождение ребёнка
?.12.1857

Сын: Афонасьев Лазарь Андреевич

Мать ребёнка: Афанасьева (Росихина) Елена Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-132об
Смерть
Неизвестно

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