Петр Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Петр Николаевич (1771 — ?) Родился семье священника села Фатьянова Ростовского уезда1 Николая Петровича. В 1789 году определен во дьячка к церкви села Благовещенского на Холму Ярославского уезда. Жена... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Екатерина Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куклинская Прасковья Петрова
Мать ребёнка: Екатерина Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Николаева
Работа или профессия
1789
определен во дьячка к церкви села Благовещенского на Холму Ярославского уезда
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Мансветова Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Екатерина Николаева
Смерть
Неизвестно