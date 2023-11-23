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Петр Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Петр Николаевич (1771 — ?) Родился семье священника села Фатьянова Ростовского уезда1 Николая Петровича. В 1789 году определен во дьячка к церкви села Благовещенского на Холму Ярославского уезда. Жена... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Екатерина Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куклинская Прасковья Петрова

Мать ребёнка: Екатерина Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Николаева

Работа или профессия
1789
определен во дьячка к церкви села Благовещенского на Холму Ярославского уезда
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Мансветова Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Екатерина Николаева

Смерть
Неизвестно

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