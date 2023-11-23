Екатерина Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Петр Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куклинская Прасковья Петрова

Отец ребёнка: Петр Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Николаев

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Мансветова Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Петр Николаев

Смерть
Неизвестно

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