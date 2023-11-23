Екатерина Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Петр Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куклинская Прасковья Петрова
Отец ребёнка: Петр Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Николаев
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Мансветова Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Петр Николаев
Смерть
Неизвестно