Любовь Ниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь Ниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
04.07.1904

Муж: Николай Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.07.1906

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Николай Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.10.1910

Сын: Дмитрий Ионович?

Отец ребёнка: не указан

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.03.1912

Сын: Яков

Отец ребёнка: не указан

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.12.1913

Сын: Николай Борисович?

Отец ребёнка: не указан

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1916

Дочь: Татьяна Фёдоровна?

Отец ребёнка: не указан

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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