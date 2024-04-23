Любовь Ниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.07.1904
Муж: Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
29.07.1906
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
23.10.1910
Сын: Дмитрий Ионович?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.12.1913
Сын: Николай Борисович?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.01.1916
Дочь: Татьяна Фёдоровна?
Отец ребёнка: не указан