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Черняков Иван Потапович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

29.03.1874 ст.

Дата смерти

25.12.1876 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
30.03.1874
Хотень, Сумська область
восприемник - Харченко Григорий Михайлович | Успенская церковь
Рождение
29.03.1874 ст.

Отец: Черняков Потапий Федорович

Мать: Чернякова Александра Михайловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XQ-2?i=670&cc=3511744
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
25.12.1876 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кори
Похороны
27.12.1876 ст.
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