Черняков Иван Потапович
Место рождения
Дата рождения29.03.1874 ст.
Дата смерти25.12.1876 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
30.03.1874
Хотень, Сумська область
восприемник - Харченко Григорий Михайлович | Успенская церковь
Рождение
29.03.1874 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XQ-2?i=670&cc=3511744
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.12.1876 ст.
Причина смерти: от кори
Похороны
27.12.1876 ст.