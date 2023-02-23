Беспалова Акилина Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалова Акилина Платоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

09.06.1900

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич

Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Кузьма Иванович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Чадина Марина Беспалова

Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Кузьма Иванович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Беспалов - Кузнецов Ясон Кузьмич

Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Кузьма Иванович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Беспалов Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Кузьма Иванович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1874

Дочь: Пелагея Кузьминична

Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Кузьма Иванович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.01.1879

Дочь: Ираида Кузьминична

Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Кузьма Иванович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Кузьма Иванович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
09.06.1900
Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
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