Беспалова Акилина Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти09.06.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич
Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Чадина Марина Беспалова
Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Беспалов - Кузнецов Ясон Кузьмич
Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1874
Дочь: Пелагея Кузьминична
Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1879
Дочь: Ираида Кузьминична
Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Кузьма Иванович
Смерть
09.06.1900