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Беспалов Михаил Кузьмич

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Беспалов - Кузнецов Кузьма Иванович

Мать: Беспалова Акилина Платоновна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.11.1888

Жена: Беспалова Агния Ивановна

Рождение ребёнка
01.08.1889

Сын: Беспалов Степан Михайлович

Мать ребёнка: Беспалова Агния Ивановна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.11.1891

Сын: Беспалов Степан Михайлович

Мать ребёнка: Беспалова Агния Ивановна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1893

Сын: Беспалов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Беспалова Агния Ивановна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.04.1895

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Беспалова Агния Ивановна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1896

Сын: Беспалов - Кузьмин Илья Михайлович

Мать ребёнка: Беспалова Агния Ивановна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1898

Сын: Беспалов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Беспалова Агния Ивановна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.09.1900

Дочь: Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Беспалова Агния Ивановна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1903

Сын: Беспалов Степан Михайлович

Мать ребёнка: Беспалова Агния Ивановна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1907

Сын: Беспалов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Беспалова Агния Ивановна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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