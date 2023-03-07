Беспалов Михаил Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
09.11.1888
Жена: Беспалова Агния Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1889
Рождение ребёнка
26.11.1891
Рождение ребёнка
04.01.1893
Мать ребёнка: Беспалова Агния Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.1895
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Беспалова Агния Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1896
Сын: Беспалов - Кузьмин Илья Михайлович
Мать ребёнка: Беспалова Агния Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1898
Сын: Беспалов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Беспалова Агния Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1900
Дочь: Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Беспалова Агния Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1903
Рождение ребёнка
12.10.1907
Сын: Беспалов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Беспалова Агния Ивановна
Смерть
Неизвестно