Янченко Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова (Янченко) Мария [Маруся] Григорьевна
Мать ребёнка: Янченко Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янченко Дарья
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Янченко Дарья
Рождение ребёнка
29.06.1907
Дочь: Гусакова (Янченко) Феодосия [Феня] Григорьевна
Мать ребёнка: Янченко Дарья
Стародуб, город Стародуб, Брянская область
Смерть
Неизвестно