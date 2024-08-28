Янченко Григорий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Янченко Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Янченко) Мария [Маруся] Григорьевна

Мать ребёнка: Янченко Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янченко Дарья

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Янченко Дарья

Рождение ребёнка
29.06.1907

Дочь: Гусакова (Янченко) Феодосия [Феня] Григорьевна

Мать ребёнка: Янченко Дарья

Стародуб, город Стародуб, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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