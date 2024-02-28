село Дымово, село Дымово, Почепский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Дымово

Почепский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Мглинский уезд
1784Дымово, с. разн. сосл.при рч. Немолодьве.35731112128Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Мглинский уезд, Почепская волость
508. Дымово, село бывшее государственное, при речке Немолодве, дворов 33, жителей 228, церковь православная, ярмарка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Почепский район
69144Дымовосело52°54'с.ш.33°16'в.д.N-36-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Почепский муниципальный район, Гущинское сельское поселение
15644428141с Дымовосело
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