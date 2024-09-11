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Гребенников Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1923

Дата смерти

18.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1923

Отец: Гребенников Дмитрий Родионович

Мать: Гребенникова Мария Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенникова Елена Егоровна

Рождение ребёнка
14.04.1955

Сын: Гребенников Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Гребенникова Елена Егоровна

Рождение ребёнка
07.06.1960

Дочь: Романова Марина Николаевна

Мать ребёнка: Гребенникова Елена Егоровна

Смерть
18.04.1989

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