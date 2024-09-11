Гребенников Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1923
Дата смерти18.04.1989
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1955
Сын: Гребенников Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Гребенникова Елена Егоровна
Рождение ребёнка
07.06.1960
Дочь: Романова Марина Николаевна
Мать ребёнка: Гребенникова Елена Егоровна
Смерть
18.04.1989