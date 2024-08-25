Чеснова Евдокия 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чеснова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеснов Иван Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-104л
Рождение ребёнка
1820

Сын: Чеснов Павел Иванович

Отец ребёнка: Чеснов Иван Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-103об
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Прямицина (Чеснова) Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Чеснов Иван Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-103об
Рождение ребёнка
1826

Сын: Чеснов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Чеснов Иван Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-103об
Рождение ребёнка
1830

Сын: Чеснов Илья Иванович

Отец ребёнка: Чеснов Иван Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-103об
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Чеснова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Чеснов Иван Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-104л
Смерть
Неизвестно

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