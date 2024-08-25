Чеснова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чеснов Иван Ефимович
ГАСО, 179-1-45-104л
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Чеснов Иван Ефимович
ГАСО, 179-1-45-103об
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Прямицина (Чеснова) Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Чеснов Иван Ефимович
ГАСО, 179-1-45-103об
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Чеснов Иван Ефимович
ГАСО, 179-1-45-103об
Рождение ребёнка
1830
Сын: Чеснов Илья Иванович
Отец ребёнка: Чеснов Иван Ефимович
ГАСО, 179-1-45-103об
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Чеснова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Чеснов Иван Ефимович
ГАСО, 179-1-45-104л
Смерть
Неизвестно