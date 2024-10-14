Радин Дмитрий Васильевич
мужской, родился 1841
умер Неизвестно
ОтецРадин Василий Минаевич1822 г.р.
МатьРадина Наталья Семеновна1822 г.р.
Супруги
Радина Анисья МатвеевнаВычислено 1843 г.р.
Дети
Радина Анна Дмитриевна09.02.1873 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Радин Василий Минаевич
Мать: Радина Наталья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Радина Анисья Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Рассылкино, Веневский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1873
Дочь: Радина Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Радина Анисья Матвеевна
Смерть
Неизвестно