Радин Дмитрий Васильевич 1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Радин Дмитрий Васильевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1841

умер Неизвестно

Отец
Радин Василий Минаевич1822 г.р.
Мать
Радина Наталья Семеновна1822 г.р.
Супруги
Радина Анисья МатвеевнаВычислено 1843 г.р.
Дети
Радина Анна Дмитриевна09.02.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Радин Василий Минаевич

Мать: Радина Наталья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радина Анисья Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Рассылкино, Веневский муниципальный район, Тульская область

Работа или профессия
Неизвестно

отставной со лдат

Рождение ребёнка
09.02.1873

Дочь: Радина Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Радина Анисья Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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