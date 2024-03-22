Короновская (Гловацкая) Ирина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения08.06.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1886 ст.
Бракосочетание
14.02.1910 ст.
Рождение ребёнка
01.06.1912 ст.
Сын: Короновский Владимир Игнатьевич
Отец ребёнка: Короновский Игнатий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.11.1913 ст.
Сын: Короновский Евстафий Игнатьевич
Отец ребёнка: Короновский Игнатий Григорьевич
В МК отец записан с ошибкой: "Никифор Григорьевич".
Смерть
Неизвестно