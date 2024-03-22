Короновская (Гловацкая) Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короновская (Гловацкая) Ирина Григорьевна

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

08.06.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1886 ст.

Отец: Гловацкий Григорий Васильевич

Мать: Гловацкая Анастасия Павловна

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
14.02.1910 ст.

Муж: Короновский Игнатий Григорьевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.06.1912 ст.

Сын: Короновский Владимир Игнатьевич

Отец ребёнка: Короновский Игнатий Григорьевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.11.1913 ст.

Сын: Короновский Евстафий Игнатьевич

Отец ребёнка: Короновский Игнатий Григорьевич

Волковинцы, Хмельницька область
В МК отец записан с ошибкой: "Никифор Григорьевич".
Смерть
Неизвестно
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