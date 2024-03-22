Короновский Игнатий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
14.02.1910 ст.
Рождение ребёнка
01.06.1912 ст.
Сын: Короновский Владимир Игнатьевич
Мать ребёнка: Короновская Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
01.11.1913 ст.
Сын: Короновский Евстафий Игнатьевич
Мать ребёнка: Короновская Ирина Григорьевна
В МК отец записан с ошибкой: "Никифор Григорьевич".
Смерть
Неизвестно