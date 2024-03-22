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Короновский Игнатий Григорьевич

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
14.02.1910 ст.

Жена: Короновская Ирина Григорьевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.06.1912 ст.

Сын: Короновский Владимир Игнатьевич

Мать ребёнка: Короновская Ирина Григорьевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.11.1913 ст.

Сын: Короновский Евстафий Игнатьевич

Мать ребёнка: Короновская Ирина Григорьевна

Волковинцы, Хмельницька область
В МК отец записан с ошибкой: "Никифор Григорьевич".
Смерть
Неизвестно
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