Щетинина Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Щетинин (михайлин) Петр Иванов
Отец ребёнка: Щетинин Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щетинин Иван Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850