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Щетинин Иван Иванов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Около 1866

Пол

Мужской

Отец

Около 1801 г.р.

Мать

Между 1801 и 1804 г.р.

Жена

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Щетинин Иван Михайлов

Мать: Щетинина Арина Дорофеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Щетинин (михайлин) Петр Иванов

Мать ребёнка: Щетинина Анна Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щетинина Анна Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Около 1866
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от чахотки
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