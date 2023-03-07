Щетинин Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиОколо 1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Щетинин Иван Михайлов
Мать: Щетинина Арина Дорофеева
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Щетинин (михайлин) Петр Иванов
Мать ребёнка: Щетинина Анна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щетинина Анна Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1866
Причина смерти: от чахотки