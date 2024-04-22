Лукин Евгений Васильевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анфиса Евгеньевна
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
15.04.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно