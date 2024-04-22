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Лукин Евгений Васильевич

Место рождения

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Лукин Василий Маркелович

Мать: Лукина Ульяния Григорьевна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анфиса Евгеньевна

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Васильевна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Васильевна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Лукин Пётр Евгеньевич

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Васильевна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Лукин Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
15.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Евдокия Васильевна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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