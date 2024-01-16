Лукина Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анфиса Евгеньевна

Отец ребёнка: Лукин Евгений Васильевич

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Лукин Евгений Васильевич

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Лукин Пётр Евгеньевич

Отец ребёнка: Лукин Евгений Васильевич

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Лукин Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Лукин Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
15.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукин Евгений Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Евгений Васильевич

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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