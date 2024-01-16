Лукина Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анфиса Евгеньевна
Отец ребёнка: Лукин Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Лукин Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Лукин Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Лукин Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
15.04.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукин Евгений Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно