Криворотов Пётр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Криворотов Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенякина (Криворотова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Криворотова (Кривендина) Соломия Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Криворотов Николай Петрович

Мать ребёнка: Криворотова (Кривендина) Соломия Федотовна

Бракосочетание
1923

Жена: Криворотова (Кривендина) Соломия Федотовна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Криворотов Иван Петрович

Мать ребёнка: Криворотова (Кривендина) Соломия Федотовна

Смерть
Неизвестно

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