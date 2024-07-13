Криворотов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенякина (Криворотова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Криворотова (Кривендина) Соломия Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Криворотов Николай Петрович
Мать ребёнка: Криворотова (Кривендина) Соломия Федотовна
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Криворотова (Кривендина) Соломия Федотовна
Смерть
Неизвестно