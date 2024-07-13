Криворотова (Кривендина) Соломия Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Кривендин Федот Яковлевич
Мать: Кривендина Агафия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенякина (Криворотова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Криворотов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Криворотов Николай Петрович
Отец ребёнка: Криворотов Пётр
Бракосочетание
1923
Муж: Криворотов Пётр
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Криворотов Пётр
Смерть
Неизвестно