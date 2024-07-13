Криворотова (Кривендина) Соломия Федотовна 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Криворотова (Кривендина) Соломия Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Кривендин Федот Яковлевич

Мать: Кривендина Агафия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенякина (Криворотова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Криворотов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Криворотов Николай Петрович

Отец ребёнка: Криворотов Пётр

Бракосочетание
1923

Муж: Криворотов Пётр

Рождение ребёнка
1937

Сын: Криворотов Иван Петрович

Отец ребёнка: Криворотов Пётр

Смерть
Неизвестно

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