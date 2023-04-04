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Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Михин Василий Васильевич1751 г.р.
Михин Данила Васильевич1754 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Михин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Михин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Михин Данила Васильевич

Отец ребёнка: Михин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Михин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Михин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Михин Дементий Васильевич

Отец ребёнка: Михин Василий Иванович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1764

Сын: Михин Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Михин Василий Иванович

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