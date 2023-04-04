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женский, родилась Неизвестно
Дети
Михин Василий Васильевич1751 г.р.
Михин Данила Васильевич1754 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Михин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Михин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Михин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Михин Дементий Васильевич
Отец ребёнка: Михин Василий Иванович
Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Михин Василий Иванович