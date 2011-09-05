Щедрова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щедрова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1929

Дата смерти

05.09.2011

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1959

Дочь: Бок Надежда Петровна

Отец ребёнка: Геер Пётр Егорыч

Рождение ребёнка
14.09.1961

Дочь: Инкина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Геер Пётр Егорыч

Рождение ребёнка
20.03.1965

Сын: Геер Сергей Петрович

Отец ребёнка: Геер Пётр Егорыч

Рождение ребёнка
09.08.1969

Дочь: Дремель Елена Петровна

Отец ребёнка: Геер Пётр Егорыч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геер Юрий Петрович

Отец ребёнка: Геер Пётр Егорыч

Смерть
05.09.2011
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