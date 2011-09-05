Щедрова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1929
Дата смерти05.09.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1959
Дочь: Бок Надежда Петровна
Отец ребёнка: Геер Пётр Егорыч
Рождение ребёнка
14.09.1961
Дочь: Инкина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Геер Пётр Егорыч
Рождение ребёнка
20.03.1965
Сын: Геер Сергей Петрович
Отец ребёнка: Геер Пётр Егорыч
Рождение ребёнка
09.08.1969
Дочь: Дремель Елена Петровна
Отец ребёнка: Геер Пётр Егорыч
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геер Юрий Петрович
Отец ребёнка: Геер Пётр Егорыч
Смерть
05.09.2011