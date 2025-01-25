Шиловская (Урусова) Екатерина Сергеевна 10.02.1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Шиловская (Урусова) Екатерина Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 10.02.1873, Москва, город федерального значения Москва

умерла 1920, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Урусов Сергей Иванович08.07.1849 г.р.
Мать
Урусова (Высоцкая) Екатерина Александровна24.03.1847 г.р.
Супруги
Шиловский Александр Константинович17.06.1871 г.р.
Дети
Шиловская Екатерина Александровна27.09.1897 г.р.
Шиловская Марина Александровна17.04.1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1873

Отец: Урусов Сергей Иванович

Мать: Урусова (Высоцкая) Екатерина Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиловский Александр Константинович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
27.09.1897

Дочь: Шиловская Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Шиловский Александр Константинович

Рождение ребёнка
17.04.1899

Дочь: Шиловская Марина Александровна

Отец ребёнка: Шиловский Александр Константинович

Рождение ребёнка
23.12.1903

Сын: Шиловский Константин Александрович

Отец ребёнка: Шиловский Александр Константинович

Смерть
1920
Москва, город федерального значения Москва

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