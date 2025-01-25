Шиловская (Урусова) Екатерина Сергеевна
женский, родилась 10.02.1873, Москва, город федерального значения Москва
умерла 1920, Москва, город федерального значения Москва
ОтецУрусов Сергей Иванович08.07.1849 г.р.
МатьУрусова (Высоцкая) Екатерина Александровна24.03.1847 г.р.
Супруги
Шиловский Александр Константинович17.06.1871 г.р.
Дети
Шиловская Екатерина Александровна27.09.1897 г.р.
Шиловская Марина Александровна17.04.1899 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1873
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1897
Дочь: Шиловская Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Шиловский Александр Константинович
Рождение ребёнка
17.04.1899
Дочь: Шиловская Марина Александровна
Отец ребёнка: Шиловский Александр Константинович
Рождение ребёнка
23.12.1903
Сын: Шиловский Константин Александрович
Отец ребёнка: Шиловский Александр Константинович
Смерть
1920