Брацыхин Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Брацыхин Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родионова Валентина
Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
23.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родионова Валентина
Баку, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родионова Валентина
Смерть
?.11.1941