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Брацыхин Иван Филиппович

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Место рождения

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Брацыхин Филипп

Мать: не указана

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионова Валентина

Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
23.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионова Валентина

Баку, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Валентина

Смерть
?.11.1941
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