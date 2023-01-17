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Брацыхин Филипп

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Место рождения

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Брацыхин Иван Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брацыхин Николай Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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