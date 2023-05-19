Родионова (Цыплякова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Цыплякова) Валентина

Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

22.07.1915

Дата смерти

03.12.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1896 г.р.

Муж

1909 г.р.
1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1915

Отец: не указан

Мать: Екатерина Ивановна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брацыхин Иван Филиппович

Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
23.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брацыхин Иван Филиппович

Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
28.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Александр Иванович

Баку, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брацыхин Иван Филиппович

Смерть
03.12.1986
Баку, Азербайджан