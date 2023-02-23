Ваньшина Александра Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Гликерия Ваньшина
Отец ребёнка: Ваньшин Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1864
Дочь: Матрена Прокофьевна
Отец ребёнка: Ваньшин Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1868
Отец ребёнка: Ваньшин Прокофий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно