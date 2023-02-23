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Ваньшина Александра Никоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Гликерия Ваньшина

Отец ребёнка: Ваньшин Прокофий Иванович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1864

Дочь: Матрена Прокофьевна

Отец ребёнка: Ваньшин Прокофий Иванович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1868

Сын: Ваньшин Авив Прокофьевич

Отец ребёнка: Ваньшин Прокофий Иванович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваньшин Прокофий Иванович

Смерть
Неизвестно
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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