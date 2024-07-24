Швындина Ольга Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швындина Ольга Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швындин Михаил Стефанович

Рождение ребёнка
22.02.1923

Сын: Швындин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Швындин Михаил Стефанович

Смерть
Неизвестно
Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

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