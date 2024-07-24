Швындин Михаил Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Швындина Ольга Ильинична
Рождение ребёнка
22.02.1923
Сын: Швындин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Швындина Ольга Ильинична
Смерть
Неизвестно
Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область