Швындин Михаил Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швындин Михаил Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швындина Ольга Ильинична

Рождение ребёнка
22.02.1923

Сын: Швындин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Швындина Ольга Ильинична

Смерть
Неизвестно
Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

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