Солодянкина Марфа Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина Марфа Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1750

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Солодянкин Парфен Савватеев

Отец ребёнка: Солодянкин Савин (Савватей) Васильев

Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Солодянкин Дорофей Савватеев

Отец ребёнка: Солодянкин Савин (Савватей) Васильев

Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Солодянкин Ефим Савватеев

Отец ребёнка: Солодянкин Савин (Савватей) Васильев

Рождение ребёнка
Между 1732 и 1737

Дочь: Наймушина Степанида Савинова

Отец ребёнка: Солодянкин Савин (Савватей) Васильев

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Солодянкин Максим Савватеев

Отец ребёнка: Солодянкин Савин (Савватей) Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Савин (Савватей) Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1750
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