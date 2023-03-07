Солодянкина Марфа Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиПосле 1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Солодянкин Парфен Савватеев
Отец ребёнка: Солодянкин Савин (Савватей) Васильев
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Солодянкин Дорофей Савватеев
Отец ребёнка: Солодянкин Савин (Савватей) Васильев
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Солодянкин Ефим Савватеев
Отец ребёнка: Солодянкин Савин (Савватей) Васильев
Рождение ребёнка
Между 1732 и 1737
Дочь: Наймушина Степанида Савинова
Отец ребёнка: Солодянкин Савин (Савватей) Васильев
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Солодянкин Максим Савватеев
Отец ребёнка: Солодянкин Савин (Савватей) Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1750