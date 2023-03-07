Солодянкин Дорофей Савватеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодянкин Дорофей Савватеев

Солодянкин Дорофей Савватеев

avatar

Место рождения

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Солодянкин Савин (Савватей) Васильев

Мать: Солодянкина Марфа Тихонова

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Солодянкин Григорий Дорофеев

Мать ребёнка: Солодянкина Агрофена Петрова

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Ирина Дорофеева

Мать ребёнка: Солодянкина Агрофена Петрова

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Агрофена Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close