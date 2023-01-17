Инякин Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения29.03.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1905 ст.
Отец: Инякин Илья
Объединенный государственный архив Оренбургской области (ОГАОО). Ф. 173. Оренбургская духовная консистория. Оп. 16. Ч. 2. Д. 1601. Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей... Показать все
Смерть
Неизвестно